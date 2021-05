Tragedia podczas skręcania w lewo

​W Końskowoli ciężarówka potrąciła 76-letnią kobietę przechodzącą po przejściu dla pieszych. Poszkodowana, z poważnymi obrażeniami ciała śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala w Lublinie.

Zdjęcie Ciężarówka potrąciła pieszą podczas skręcania w lewo / Policja

Kierujący samochodem ciężarowym marki Renault, skręcając z ulicy Lubelskiej w ulicę Rynek potrącił przechodzącą po przejściu dla pieszych kobietę. Kierowca ciężarówki, 61-letni mężczyzna był trzeźwy.

Wykonywane w miejskim ruchu manewry skrętu samochodami ciężarowymi są trudne i niebezpieczne. Chociaż kierowca siedzi wysoko, to nie ma fizycznej możliwości zobaczenia tego, co dzieje się blisko jego samochodu. W tym wypadku, ponieważ do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych, winnym zostanie uznany kierowca, chociaż nie miał fizycznej możliwości dostrzeżenia pieszej, która zapewne wchodziła na przejście z tej samej strony, z której nadjechała ciężarówka.



Piesi powinni zdawać sobie sprawę, że jeśli oni nie widzą kierowcy, to kierowca również nie jest w stanie ich zauważyć. I żadnym pocieszeniem będzie, że do potrącenia doszło na przejściu, więc winą będzie obarczony kierowca.