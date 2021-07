Tragedia na obwodnicy Wrocławia. Zginął kierowca BMW

Do wypadku doszło na 22. km Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na jezdni w kierunku Warszawy. Z ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący samochodem marki BMW poruszając się lewym pasem jezdni uderzył w pojazd techniczny służb drogowych, którego pracownicy dokonywali czyszczenia nawierzchni.

Niestety, siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka została wyrzucona na bariery energochłonne, zaś kierujący autem osobowym 39-latek poniósł śmierć na miejscu. Poszkodowany został także kierujący pojazdem technicznym i został przetransportowany do jednego z wrocławskich szpitali.

Policjanci pod nadzorem prokuratura przez prawie całą noc pracowali na miejscu, aby ustalić wszystkie szczegóły tego wypadku. Technicy kryminalistyki i funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej zabezpieczali materiały dowodowe, które pomogą odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego nie tylko ustalali jak doszło do wypadku, ale również kierowali podróżujących na objazdy, aby upłynnić ruch na tej popularnej trasie.

Zdjęcie Kierowca BMW zginął na miejscu / Policja

Policjanci apeluję o rozwagę oraz ostrożność podczas wyruszania w podróż. W środę wieczorem droga była sucha, a warunki do jazdy optymalne. Jednak kilka godzin później na pokrytą kurzem jezdnię spadł deszcz. W efekcie na asfalcie powstaje maź, która pogarsza przyczepność i może być przyczyną poślizgów.

Zdjęcie Operator pojazdu technicznego został ranny / Policja

Policjanci przypominają, że najważniejsze jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Nie tylko ograniczeń prędkości, ale także m.in. zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Siadając za kierownicą powinniśmy także zwracać uwagę na nietypowe sytuacje i dostosować swój styl jazdy do panujących warunków.

Wszystko po to, aby cało i zdrowo dojechać do wyznaczonego celu. Prosimy także o myślenie o innych użytkownikach dróg. Agresja na drodze i negatywne emocje nie pomogą w podróży. Rozsądek i empatia to coś, czym powinniśmy się kierować ruszając w drogę.

