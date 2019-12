Tak się szkolą policjanci grupy SPEED

Jak zapewniają sami policjanci, w grupach SPEED w całym kraju znaleźli się funkcjonariusze o najlepszym poziomie wyszkolenia, których jedynym zadaniem jest walka z patologiami na polskich drogach.

Grupy SPEED powstały, by wychwytywać najbardziej agresywne zachowania na drodze. Funkcjonariusze wielokrotnie zatrzymywali kierowców za niebezpieczne wyprzedzanie, czy ponad dwukrotne przekraczanie dozwolonej prędkości. Ale to tylko część ich pracy. Ta najbardziej niebezpieczna i wymagająca to pościgi za drogowymi szaleńcami.

Lubuscy policjanci ćwiczą swoje umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Wszystko po to, by podczas realnych działań bezpiecznie reagować. Uciekający kierowca nie kalkuluje. Policjanci muszą zachować zimną krew. Dlatego istotne jest przygotowanie do takich działań i systematyczne szkolenia.



Policjanci tylko lubuskiej grupy SPEED ukarali już ponad 3 tys. kierowców. To najbardziej niezdyscyplinowanie kierowcy. Spotkanie z policjantami kończyło się zazwyczaj najwyższym mandatem czy wnioskiem do sądu.



Wideo Lubuska grupa SPEED - szkolenie