Szef GDDKiA zapowiada zmiany na przejściach

Rok 2020 na drogach był bardzo bezpieczny!

Występując na panelu Forum poświęconym inwestycjom drogowym jako kole zamachowym gospodarki, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad m.in. przypomniał, że realizuje ona obecnie trzy główne programy: Program Budowy Dróg Krajowych, program 100 obwodnic, a także Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Przypomniał, że ten ostatni program na lata 2021-24, przyjęty przez rząd 23 lutego br., z budżetem na poziomie 2,5 mld zł, zakłada m.in. ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 40 proc. oraz zmniejszenie liczby ciężko rannych o co najmniej 41 proc.

Żuchowski zaznaczył, że w całej Polsce ma pod kątem programu przygotowanych 11,5 tys. zadań, zakładających przede wszystkim doświetlenie światłem ciągłym przejść na drogach krajowych oraz - gdzie to możliwe - doprowadzenie chodników.

Szef Generalnej Dyrekcji zaznaczył, że założeniem budowy oświetlenia przejść jest jego spójność w całej Polsce. "Z tym bywa różnie, każdy zarządca drogi, nawet patrząc w GDKKiA każdy oddział trochę swoją inną politykę tu miał. A mnie zależy, abyśmy zrobili to spójnie: mamy jeden model oświetlenia, jeden rodzaj oznakowania i jeden rodzaj doprowadzenia infrastruktury do przejścia" - podkreślił.

"Oprócz tego dochodzi kwestia prewencji wobec kierowców, których żadna infrastruktura nie powstrzyma. Jak wiemy, jeżeli chodzi o wypadkowość, nie mamy czym się chlubić. Jest tu dużo do poprawy" - ocenił Żuchowski, wskazując na potrzebne w tym zakresie działania prewencyjne i kampanie społeczne.

"Przy dostosowaniu siatki dróg, do której nie byliśmy przyzwyczajeni, bo ona de facto po 2004 r. zaczęła nabierać tempa, czego jesteśmy świadkami, musimy do niej dorównać - jeżeli tego nie zrobimy, to nawet oddając te tysiące kilometrów dróg, jeżeli szaleństwo na drogach będzie dalej królowało, żadne doświetlenia przejść tego nie naprawią" - podkreślił Tomasz Żuchowski.



