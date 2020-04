Stracił prawo jazdy, bo nie miał blokady alkoholowej

​W Płocku (woj. mazowieckie) policja odebrała 55-letniemu kierowcy prawo jazdy. Mężczyzna przekroczył prędkość, a ponadto okazało się, że był już wcześniej skazany za jazdę po pijanemu. Sąd przywrócił mu możliwość kierowania pojazdami, ale wyłącznie wyposażonymi w blokadę alkoholową. A tej samochód, których jechał, nie miał na wyposażeniu.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka płockiej policji mł. asp. Marta Lewandowska, do zdarzenia doszło w niedzielę podczas kontroli prędkości pojazdów na ul. Zglenickiego - jednym z zatrzymanych przez funkcjonariuszy do kontroli był kierujący fordem z powiatu sierpeckiego.

Reklama

"Mężczyzna nie zważał na obowiązujące ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Ponadto policyjna kontrola ujawniła kolejne uchybienia. Okazało się, że sąd przywrócił 55-latkowi możliwość kierowania pojazdami, ale wyłącznie wyposażonymi w blokadę alkoholową. Pojazd, którym poruszał się mężczyzna takiej blokady nie posiadał" - wyjaśniła Lewandowska. Podkreśliła jednocześnie, iż policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, a o popełnionym przez niego przestępstwie poinformowany zostanie sąd.



Rzeczniczka płockiej policji przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, blokada alkoholowa to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu, gdy zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm sześć. "Blokada alkoholowa musi być na stałe zamontowana w pojeździe, którym kierować będzie osoba skazana za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości" - zaznaczyła.



Jak dodała Lewandowska, przed uruchomieniem silnika pojazdu kierujący musi dać próbkę wydychanego powietrza do zbadania przez urządzenie i dopiero w sytuacji, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu będzie niższe od wskazanej w ustawie wartości, mechanizm umożliwi uruchomienie pojazdu. "Z możliwości tej osoba skazana może skorzystać nie wcześniej niż po upływie, co najmniej połowy orzeczonego wymiaru kary. O ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie decyduje sąd" - podkreśliła rzeczniczka płockiej policji.



Wyjaśniła, iż po uzyskaniu sądowej zgody i ponownym zdaniu egzaminu, kierowca skazany wcześniej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, otrzymuje prawo jazdy z kodem 69 - w takim przypadku ma możliwość kierowania jedynie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.