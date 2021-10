Sportowym Nissanem jechał 240 km/h na drodze S52

Do zdarzenia doszło 2 października, ale policjanci dopiero dziś o nim poinformowali.



Policjanci grupy SPEED nieoznakowanym radiowozem patrolowali drogę ekspresową S52 z Bielska do Cieszyna. W pewnym momencie wyprzedził ich sportowy Nissan GT-R, którego kierowca jechał znacznie szybciej niż dozwolone na tym odcinku 120 km/h. Policjanci przyśpieszyli i dogonili Nissana. Pomiar wskazał, że radiowóz jechał z prędkością nawet 240 km/h i dopiero wówczas był w stanie - mniej więcej (utrzymywanie stałej odległości odbywa się "na oko" policjanta) - utrzymać się za GT-R-em.



Policjanci zatrzymali sportowego Nissana do kontroli. Za kierownicą siedział 50-letni mieszkaniec Bielska. Za przekroczenie prędkości został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł, na jego konto zostało również dopisane 10 punktów karnych.

Jak się również okazało, Nissan GT-R nie miał ważnych badań technicznych, wobec czego policjanci zatrzymali kierowcy dowód rejestracyjny.