Spiesząc się na tramwaj niemal wbiegły pod koła auta. Wszystko się nagrało

Jechała powoli, wprost na dzieci. I wcale nie zamierzała się zatrzymywać

Przebiegły przez przejście dla pieszych mimo czerwonego światła

Z nagrania opublikowanego w sieci wynika, że do zdarzenia doszło na ulicach Poznania w ostatni piątek (9 grudnia) po godzinie 18:00. Jak można dowiedzieć się z opisu filmu, za kierownicą samochodu siedziała kobieta.

Na nagraniu można zauważyć, że zielone światło mają pojazdy skręcające w lewo lub zawracające. Pozostali, czyli piesi oraz ci, którzy jadą prosto lub w prawo, mają światło czerwone. Kierująca dojeżdża do przejścia dla pieszych i nagle z jej prawej strony pojawia się biegnąca kobieta. Za sobą ciągnie dziewczynkę, najprawdopodobniej swoją córkę.

W tym przypadku obie piesze mogą mówić o szczęściu. Kierująca jechała dość wolno, a do tego w porę zorientowała się co się dzieje i zaczęła hamować.

Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu

Warto pamiętać, że pieszy jest niechronionym w żaden fizyczny sposób uczestnikiem ruchu drogowego, a przez to jest najbardziej narażony na różnego rodzaju zagrożenia. Nie brakuje wypadków, kiedy to kierowcy ponoszą odpowiedzialność za zderzenie z pieszym, ale zdarza się też, że wina za ewentualne zdarzenie leży po stronie pieszych.

W tym wypadku piesze ocaliła reakcja kierującej, ale przecież równie dobrze mogły wybiec przed auto poruszające się znacznie szybciej. Wyhamowanie mogłoby być poważnym problemem.

W opisie filmu mąż kierującej podejrzewa, że pieszym spieszyło się na stojący na przystanku tramwaj. Nie tłumaczy to jednak w żaden sposób narażania, zarówno swojego zdrowia, a także życia i dopuszczenia się tak niebezpiecznego zachowania na drodze. Lepiej spóźnić się i wrócić do domu nieco później niż w ogóle do niego nie dojechać.

