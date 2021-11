Spada liczba wypadków z udziałem pieszych

Wygląda na to, że nowe przepisy przyczyniły się do zmniejszenia liczby potrąceń pieszych. W tym roku doszło do 3975 wypadków z udziałem pieszych, to wyraźnie mniej niż w latach ubiegłych.

Zdjęcie Obecny rok będzie kolejnych ze znacznym spadkiem wypadków / Piotr Jędzura / Reporter