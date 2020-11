Śmiertelny wypadek trzech busów

Do zderzenia trzech dostawczych busów doszło w piątek w powiecie biłgorajskim (Lubelskie) – poinformowała policja. Kierujący jednym z busów 60-letni obywatel Ukrainy zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Zdjęcie /Policja

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej Majdan Nowy - Markowicze. Według wstępnych ustaleń policji 29-letni kierowca dostawczego busa zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim busem, którym kierował 60-letni obywatel Ukrainy. W tył busa, kierowanego przez Ukraińca, uderzył jadący za nim jeszcze inny bus, którym kierował 23-latek - również Ukrainiec.



"60-latek z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Niestety mężczyzna zmarł" - poinformowała mł.asp. Joanna Klimek z Komendy Powiatowej u Policji w Biłgoraju.



29-letni kierowca fiata również trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, zarówno on, jak i 23-letni Ukrainiec byli trzeźwi.



Policja ustala wszystkie okoliczności i przyczyny wypadku. Policjanci apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.