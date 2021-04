Śmiertelnie potrącił kobietę i ranił dwójkę jej dzieci

62-letniemu sprawcy tragicznego wypadku w Brodnicy (Kujawsko-pomorskie) grozi do 8 lat więzienia. W poniedziałek, prowadząc Forda Transita, potracił on 34-latkę i dwójkę dzieci. Kobieta zginęła. Nieoficjalne informacje PAP wskazują, że mężczyzna po raz pierwszy w życiu wsiadł za kierownicę tak dużego auta.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano na ulicy Sikorskiego, w ciągu dk 15 w Brodnicy. Ford Transit potrącił idącą poboczem kobietę i dwójkę jej dzieci w wieku 4 lat i 12 miesięcy. Kobieta zginęła na miejscu, a dzieci zostały przewiezione do szpitala. Kierowca samochodu dostawczego był trzeźwy.

"Mężczyzna usłyszał zarzut w tej sprawie z artykułu 177 Kodeksu karnego. Sprowadza się on do tego, że kierując samochodem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez niedołożenie należytej ostrożności w trakcie manewru drogowego. Z powodu tego doszło do potrącenia pieszej i jej śmierci na miejscu" - powiedziała PAP we wtorek szefowa Prokuratury Rejonowej w Brodnicy Alina Szram.

62-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i okazał skruchę. Prokuratura zastosowała dwa wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji z obowiązkiem zgłaszania się na komendę dwa razy w tygodniu oraz poręczenie majątkowe. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy.

"Za ten czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia" - wskazała prokurator Szram.

W nieoficjalnych informacji PAP wynika, że prawdopodobną przyczyną wypadku mógł być fakt niedoświadczenia kierowcy w zakresie kierowania tak dużym autem. Miał on prowadzić samochód osobowy takich rozmiarów pierwszy raz w życiu. Z ustaleń PAP wynika także, że rannym w wypadku dzieciom nie stało się nic poważnego.

