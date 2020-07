Skuteczny pościg za kierowcą lexusa

​ Policjanci zatrzymali kierowcę lexusa, który chcąc uniknąć kontroli potrącił dwóch policjantów - poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek. Mężczyznę zatrzymano w okolicach Wyszkowa.

Do zdarzenia doszło w chwili, kiedy stołeczni kryminalni chcieli na terenie jednego z komisów samochodowych na Targówku skontrolować lexusa. Z informacji przekazanych przez policję, na widok policjantów kierowca gwałtownie ruszył do przodu, potrącił dwóch funkcjonariuszy i uszkadzając bramę wjazdową wyjechał na ulicę.

"Policjanci informację o tym zdarzeniu natychmiast przekazali do stanowiska kierowania Komendy Stołecznej Policji, stąd trafiła ona do wszystkich policyjnych patroli i załóg na terenie działania naszego garnizonu" - poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z KSP.



Dodał, że policjanci ruszyli w pościg za kierowcą, który wyjechał z Warszawy w kierunku Wyszkowa i w okolicach tej miejscowości został on zatrzymany.



Jak przekazał Mrozek, policjanci nie odnieśli poważniejszych obrażeń.



"Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie, co było powodem takiego zachowania kierowcy, dlaczego chciał uniknąć kontroli i dlaczego uciekał przed policjantami" - zaznaczył Mrozek.