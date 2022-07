Seria tragicznych wypadków, giną ludzie. To przez upał?

Z policyjnej mapy wypadków ze skutkiem śmiertelnym wynika, że ostatniej doby na polskich drogach zginęło siedem osób. Dzień wcześniej Komenda Główna Policji informowała o ośmiu wypadkach śmiertelnych. Od początku wakacji to już 46 ofiar.

Do tragicznych wypadków częściej dochodzi latem

Według danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS to właśnie miesiące letnie charakteryzują się największą liczbą wypadków drogowych. Łącznie w 2020 roku stanowiły one 31,4 proc., a w ubiegłym roku aż 32,3 proc. wszystkich wypadków drogowych.

Jak powiedział rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński, wpływ na bezpieczną jazdę ma m.in. temperatura wewnątrz pojazdu, bo nagrzane auto wiąże się m.in. z obniżeniem koncentracji kierowcy. Dobra pogoda sprzyja też przekraczaniu dopuszczalnej prędkości jazdy.

Ważna temperatura w aucie

"Warto pamiętać, że w upalny dzień temperatura w nagrzanej kabinie może z łatwością przekroczyć 60 st. C, a elementy tapicerki mogą się rozgrzać nawet do blisko 70 st. C, dlatego najlepiej parkować - o ile jest taka możliwość - w zacienionych miejscach. Niefrasobliwe pozostawienie kogokolwiek, dziecka, osoby dorosłej lub zwierzęcia może bardzo szybko skończyć się tragicznie" - ostrzegł Krupiński.

Dodał, że przed wejściem do nagrzanego auta należy je przewietrzyć, otworzyć wszystkie szyby, a dopiero po ruszeniu schłodzić z pomocą klimatyzacji. Temperatura wewnątrz pojazdu powinna być tylko kilka stopni niższa niż na zewnątrz, by organizm nie doznał szoku termicznego.

Jaką ustawić temperaturę?

"Przyjemna temperatura w kabinie to komfort dla pasażerów, ale przede wszystkim dla kierowcy. Ponieważ temperatura ma wpływ na sprawność motoryczną, toteż jej optymalna wartość w samochodzie to od 20 do 22 st. C" - powiedział Krupiński.

Wskazał, że komfort termiczny podczas prowadzenia i przebywania w aucie jest bardzo ważny. "Wzrost temperatury wzmaga zmęczenie, senność i obniża koncentrację, a to z kolei sprawia, że wydłuża się czas reakcji kierowcy" - podkreślił.

Ważne są postoje i odpoczynek

Dodał, by podróżując z dziećmi bądź osobami starszymi w upalne dni robić częste postoje i chronić pasażerów przed promieniami słońca za pomocą rolet. "Dzieci mają zmniejszoną termoregulację, zaś osobom starszym mogą doskwierać dolegliwości związane z układem krążenia" - powiedział.

Instytut Transportu Samochodowego zwracał uwagę, że dobra aura sprzyja też przekraczaniu dopuszczalnej prędkości jazdy przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. Jak zauważają eksperci, w okresie wakacji rośnie także udział wypadków z udziałem dzieci oraz użytkowników jednośladów. Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że miesiące letnie, tj. czerwiec, lipiec oraz sierpień, charakteryzują się największą liczbą wypadków drogowych w całym roku.

