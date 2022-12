Rondo w Opolu budzi kontrowersje. Ale czy naprawdę jest się z czego śmiać?

Spis treści: 01 Po nowym rondzie w Opolu jak po wzburzonym morzu

02 Kontrowersyjny kopiec na rondzie w Opolu

Rondo wybudowano na skrzyżowaniu alei Solidarności z Witosa w Opolu. Z lotu ptaka nie wzbudza ono kontrowersji - jest klasycznym skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, z wyspą środkową.

Po nowym rondzie w Opolu jak po wzburzonym morzu

Jednak wystarczy rondem się przejechać, by zauważyć, że coś jest nie tak. Otóż jazda po tarczy ronda przypomina rejs po wzburzonym morzu. Asfalt na przemian wznosi się i opada i to w sposób mocno zauważalny.

Nie jest to jednak błąd projektantów czy fuszerka wykonawców, ale zamierzony efekt. Chodziło o to, by uniknąć konieczności budowania odwodnienia na rondzie (studzienek opadowych). Zamiast tego zdecydowano się tak wyprofilować rondo, by woda spływała z jego tarczy, w kierunku wjazdów, gdzie w okolicach przejść dla pieszych, usytuowane zostały studzienki.

Reklama

Zdjęcie Kopiec na środku ronda / INTERIA.PL

Zebrana w nich woda nie trafia jednak do kanalizacji burzowej (i dalej do rzeki), ale jest gromadzona pod tarczą ronda i ma być wykorzystywana do nawadniania roślinności. To cała tajemnica pofalowanej nawierzchni.

Wytłumaczenie brzmi może i sensownie, ale nie ulega wątpliwości, że nowe rondo może wśród kierowców wzbudzać mieszane uczucia.

Geometria ronda oraz spadki podłużne i poprzeczne wynikają z konieczności zapewnienia odwodnienia drenażowego umiejscowionego na wyspie centralnej ronda, jak również z różnicy poziomu wlotu z Alei Solidarności oraz wlotu od strony szpitala. Przyjęte rozwiązanie wyeliminowało konieczność wykonania wpustów deszczowych umiejscowionych na pierścieniu ronda, woda odprowadzana jest do wlotów na rondo a stamtąd do wpustów deszczowych - mówi Bartłomiej Niwicki z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Bartłomiej Niwicki z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Ciekawostki "Roundabout flight in Rąbien, Poland". O tym jest głośno na świecie!

Kontrowersyjny kopiec na rondzie w Opolu

Uwagę kierujących zwraca również kopiec na środku ronda. Powstał on, bo tak się obecnie buduje ronda. Jest to fizyczne zabezpieczenie przed przejechaniem ronda na wprost (chociaż, jak udowodniło rondo w Rąbieniu, nie takie rzeczy potrafią wykonać polscy kierowcy).

Ponadto na jego szczycie zamontowany zostanie słup, na którym zawisną kamery monitoringu.



***