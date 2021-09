Remont na autostradzie A2. Będą utrudnienia

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak, kolejny etap prac remontowych obejmuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na łącznicach zjazdowych z autostrady A2 na węźle Września (ok. 209 km A2) zarówno dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy do Wrześni, jak i z kierunku Świecka do Wrześni.

Ciamciak podała, że w związku z wyłączeniem łącznic z użytkowania na czas remontu, dla kierowców zostały wytyczone objazdy: dla pojazdów jadących autostradą A2 od strony Warszawy i chcących zjechać do Wrześni będzie poprowadzony objazd przez węzeł Słupca. "Dalej drogą wojewódzką DW466 do Słupcy. Następnie w Słupcy skręt w lewo w DK92 w stronę Wrześni i dalej dojazd do węzła Września autostrady A2" - poinformowała.

Dodała, że "dla pojazdów jadących autostradą A2 od strony Świecka i chcących zjechać do Wrześni będzie poprowadzony objazd przez węzeł Poznań Wschód. Dalej drogą ekspresową S5 do węzła Kostrzyn. Następnie na węźle Kostrzyn skręt w prawo w DK92 w stronę Wrześni i dalej dojazd do węzła Września autostrady A2".

Ciamciak wskazała, że modernizacja nawierzchni na łącznicach zjazdowych z autostrady A2 na węźle Września planowana jest na okres od 20 do 28 września. Zaznaczyła jednak, że na termin realizacji mogą wpłynąć warunki atmosferyczne.

