Remont autostrady A2 pod Łodzią wszedł w nową fazę. Uwaga na utrudnienia

Od 28 sierpnia kierowcy mają do dyspozycji zupełnie nowy węzeł Zgierz. Łączy on drogę wojewódzką nr 702 z autostradą i pozwala podróżować we wszystkich relacjach. Na drogę wojewódzką 702 można zjechać zarówno jadąc od strony Warszawy, jak i z Poznania. Z kolei z drogi wojewódzkiej kierowcy mogą wjechać na łącznicę w kierunku Poznania lub Warszawy. Na zjeździe z autostrady powstał punkt poboru opłat.

Remont A2 ruszył w nowym miejscu

Jak informuje GDDKiA, drogowcy przenieśli się w inne miejsce. Chodzi o liczący 6 km odcinek, od 347 km autostrady. Wymieniana jest tam nawierzchnia jezdni w stronę Poznania, przez co kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Reklama

Ruch na tym odcinku odbywa się w obie strony po jezdni w kierunku Warszawy, po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Z uwagi na remont chwilowo wyłączona jest możliwość wjazdu na węzeł Zgierz z Warszawy w kierunku Łodzi oraz z Łodzi w kierunku Poznania.

Remont autostrady A2

Autostradę A2 w woj. łódzkim oddano do użytku w 2006 roku, jest to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju. Prace na odcinku między węzłami Zgierz i Emilia rozpoczęły się we wrześniu zeszłego roku, a ich zakończenie planowane jest na wrzesień tego roku.

Tak więc jadący autostradą A2 pod Łodzią kierowcy muszą jeszcze liczyć się z utrudnieniami przez około miesiąc.

***