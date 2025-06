Akcję usunięcia auta musiano przeprowadzić przy pomocy dźwigu, by nie uszkodzić zabytkowych schodów.

80-letni mężczyzna próbował zjechać swoim Mercedesem po Schodach Hiszpańskich w Rzymie, mimo że nie są one przeznaczone dla samochodów.

Schody Hiszpańskie to jedno z najbardziej charakterystycznych i ikonicznych miejsc w Rzymie. Nazwa słynnej atrakcji pochodzi od znajdującej się w pobliżu ambasady Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej. Wokół atrakcji co roku tłumnie zbierają się turyści i mieszkańcy, a sam zabytek wielokrotnie pojawiał się w hollywoodzkich produkcjach.

Zjazd po najsłynniejszych schodach we Włoszech miał miejsce m.in. w filmie "Mission: Impossible" z Tomem Cruise'em oraz w "Szybkich i wściekłych 10", gdzie za kierownicą zasiadał Vin Diesel. Niestety nie wiadomo, czy to właśnie te kinowe inspiracje podsunęły pomysł 80-letniemu kierowcy, który niedawno postanowił powtórzyć ten wyczyn - tym razem nie za pomocą efektów specjalnych, a siedząc za kierownicą swojego wysłużonego Mercedesa. Skończyło się na utknięciu w połowie schodów i niemałym zamieszaniu.

Włoska policja potwierdziła, że 80-letni kierowca posiadał ważne prawo jazdy i w chwili zdarzenia był trzeźwy. Funkcjonariusze nie ujawnili jednak jego tożsamości ani szczegółów dotyczących motywów działania. Choć nie podano oficjalnej przyczyny tego niecodziennego manewru, możliwe, że senior dał się zmylić systemowi nawigacji, który zaprowadził go prosto na zabytkowe schody.

Choć służby szybko przystąpiły do działania i udało się usunąć pojazd, operacja wymagała ostrożności - ze względu na zabytkowy charakter schodów. Aby uniknąć ich uszkodzenia, konieczne było wezwanie dźwigu, który ostrożnie uniósł auto i przetransportował je w bezpieczne miejsce. Co ciekawe, nie był to pierwszy przypadek, gdy ktoś postanowił potraktować te słynne schody jak ulicę - podobne incydenty miały już miejsce w przeszłości.