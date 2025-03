Zamiast prowadzić do miejsca docelowego, nawigacja GPS może czasami wyprowadzić na manowce. Z tego powodu warto zwracać uwagę na oznakowanie oraz drogowskazy, zamiast polegać tylko na poleceniach wydawanych przez urządzenie. W przeciwnym razie, zamiast komfortowej drogi, można trafić na trudne warunki dla zawieszenia, a nawet powtórzyć niechlubny wyczyn szczecińskiego kierowcy.

Na profilu KMP w Szczecinie na Facebooku pojawił się wpis ze zdjęciami, które przedstawiają Toyotę zawieszoną na schodach. Jak udało nam się ustalić, do zdarzenia doszło 29 marca 2025 roku w okolicy ulicy Jasnej na prawym brzegu Szczecina. Uczestniczył w nim 44-letni kierowca, który zbyt mocno zaufał poleceniom wydawanym przez nawigację.

Kierowca nie zauważył przed sobą schodów prowadzących w dół i niepostrzeżenie na nich utknął. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało, ale mimo to kierowca będzie miał niemały wydatek.

Jak przekazała nam oficer prasowa KMP w Szczecinie, kierowca był mieszkańcem miasta, a jego auto posiadało szczecińskie tablice rejestracyjne. Znajomość miasta najwyraźniej okazała się dla niego niewystarczająca, by w porę zareagować na błędne wskazówki nawigacji.

Policja apeluje o rozsądek. Nawigacja to tylko pomoc, a nie wyrocznia

Za pośrednictwem profilu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie policja zaapelowała do kierowców o rozsądek i korzystanie z dobrodziejstw współczesności z ograniczonym zaufaniem. Nawigacja to nie nieomylna wyrocznia - czytamy w opublikowanym wpisie i trudno się z tym nie zgodzić. Podczas jazdy samochodem zawsze w pierwszej kolejności powinno się zwracać uwagę na oznakowanie i otoczenie, a dopiero potem na wskazówki nawigacji GPS.

Policja apeluje o ograniczone zaufanie do nawigacji GPS.

Policja apeluje o ograniczone zaufanie do nawigacji GPS. PIOTR JEDZURA/REPORTER Reporter

Takie podejście z pewnością pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. W tym przypadku poza chwilowym zamieszaniem i koniecznością usunięcia auta z miejsca, w którym nie powinno się znaleźć, nic się nie stało. Miejmy jednak na względzie to, że jest to infrastruktura przeznaczona dla pieszych. Chwila nieuwagi mogłaby doprowadzić do potrącenia osoby znajdującej się na schodach, a wówczas konsekwencje mogłyby być zdecydowanie bardziej groźne.