Obecny system, obowiązujący od 2023 roku we wszystkich hiszpańskich miastach liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców, wzorowany był na niemieckich rozwiązaniach. Naklejki wydawane przez Dyrekcję Generalną Ruchu Drogowego określają, które pojazdy mogą wjeżdżać do stref ograniczonego ruchu. System ten szybko jednak okazał się problematyczny, szczególnie w przypadku klasyfikacji pojazdów hybrydowych.

Szczegóły nowego systemu, w tym konkretne progi emisyjne dla poszczególnych kategorii naklejek, pozostają na etapie opracowywania. Wiadomo jednak, że zmiany nie wpłyną na zasady dotyczące pojazdów zarejestrowanych za granicą. Turyści i osoby podróżujące do Hiszpanii nadal będą musiały rejestrować się online w systemie DGT, otrzymując tymczasowe pozwolenia na wjazd do stref ograniczonego ruchu.

Polscy kierowcy wybierający się autem do Hiszpanii, którzy będą chcieli wjechać do ekologicznych stref (Zona de Basas Emisiones) muszą zarejestrować się w systemie przez internet na jednej ze stron internetowych danego miasta - najlepiej więc w wyszukiwarce wpisać miasto, po którym chcemy się poruszać oraz frazę podaną wyżej w nawiasie. Na przykład dla Barcelony, która jest popularnym kierunkiem, koszt zezwolenia to 7 euro. Weryfikacja trwa do 15 minut, ale zezwolenie obejmuje tylko jeden dzień. W ciągu roku można starać się o dwadzieścia cztery takie zezwolenia. Mandat za jego brak może wynieść nawet 200 euro.