Radiowóz wyprzedza auto na pasach. Policjantowi należy się mandat

Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Radiowozem

W ostatni wtorek (25 października) w Bytomiu jeden z kierowców był świadkiem wyprzedzania na pasach. Manewr ten dość często staje się przyczyną mandatów. Uwagę jednak zwraca fakt, że wykonywał go kierujący radiowozem. Materiał został nagrany przez wideorejestrator, a następnie trafił do Sieci.

Wideo youtube

Radiowóz nie był pojazdem uprzywilejowanym

Samochody należące do służb (m.in. policji) mogą mieć status pojazdów uprzywilejowanych. Muszą jednak spełniać poniższe warunki:

Reklama

Wysyłanie sygnałów świetlnych niebieskich (pojazdy, które otwierają i zamykają kolumnę pojazdów uprzywilejowanych wysyłają także czerwone sygnały świetlne)

Wysyłanie sygnałów dźwiękowych

Włączenie świateł mijania lub drogowych

Samochody uprzywilejowane mogą łamać przepisy drogowe w ściśle określonych sytuacjach. Należy do nich m.in. branie udziału w akcji mającej związek z ratowaniem ludzkiego życia, zdrowia, a także mienia, albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Kierowca radiowozu powinien otrzymać mandat

W przypadku nagrania trudno stwierdzić, w jakim celu pędził kierujący radiowozem policjant.

Z nagrania wynika jednak, że radiowóz nie był w momencie wykonywania manewru pojazdem uprzywilejowanym. Dotyczy to sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, które, w przypadku wykonywania zadań jako pojazd uprzywilejowany, powinien wysyłać. Oznacza to, że kierujący radiowozem najprawdopodobniej pofolgował sobie, jeśli chodzi o stosowanie się do przepisów drogowych. Powinien więc ponieść karę jak "normalny" kierowca.

Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych taryfikator przewiduje obecnie mandat w wysokości 1 500 złotych, a konto kierowcy "zasila" 15 punktów karnych.

***