Prawie dwukrotnie przeładowane transporty bez zezwoleń

Blisko 70 ton zamiast przepisowych 40 ważyły dwie z pięciu przeładowanych ciężarówek. Najcięższe były wieloosiowe zestawy z kontenerami. Samochody przyczyniające się do powstawania kolein w jezdniach wycofali tymczasowo z jazdy

Wieloosiowe zestawy, przewożące po dwa kontenery z ładunkiem, zatrzymano do kontroli na autostradzie A1 w czwartek (12 listopada). Oba skierowano na przenośną wagę ITD. Z okazanych dokumentów przewozowych wynikało, że w każdym z kontenerów jest od 24 do 26 ton towaru. Jeden zestaw ważył 69 ton, a drugi 69,45 tony. Tak ciężkie ładunki spowodowało również przekroczenie dopuszczalnych nacisków podwójnych osi napędowych samochodów na drogę o 2,2 tony i o 4,8 tony. Obie ciężarówki ważyły ponad 60 ton, więc powinny jechać z pilotem. W momencie zatrzymania do kontroli nie były pilotowane, a kierowcy nie mieli zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Z kolei w piątek (13 listopada) funkcjonariusze ITD z Inowrocławia wycofali z ruchu trzy przeładowane transporty. 4-osiowa wywrotka z piachem ważyła ponad 42 tony zamiast przepisowych 34 ton. Naciski podwójnej osi napędowej ciężarówki wynosiły 24,5 tony i o 5,5 tony przekraczały 19-tonową normę. Za ciężki o prawie 5 ton był także zestaw litewskiego przewoźnika ze stalowymi elementami. Ponadto o 1,6 tony za dużo ważył holenderski zespół pojazdów, którym przewożono drób.

Nieprawidłowe transporty kontenerów, piachu, elementów stalowych oraz drobiu wstrzymano do czasu doprowadzenia ciężarówek do właściwej wagi. Wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Zagraniczni przedsiębiorcy musieli wpłacić kaucje na poczet kar, żeby ich pojazdy nie zostały skierowane na parking strzeżony. Kierowców ukarano mandatami.