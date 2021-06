Potrącenie rowerzystki na przejściu dla pieszych

Pogoda sprzyja rowerzystom. Ich większa obecność na drogach wymusza na kierowcach szczególną uwagę. Jej brak może skończyć się fatalnie.

Zdjęcie Chociaż prędkość była minimalna, rowerzystka trafiła do szpitala / Policja

Szczególnie pamiętać należy, że skręcający czy to w lewo czy w prawo samochód ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerom poruszającym się na wprost drogę rowerową, a także przechodzącym przez drogę pieszym, również gdy nie ma przejścia dla pieszych.

Z drugiej strony rowerzystom nie wolno przejeżdżać przez przejścia. Jeśli nie ma przejazdu rowerowego, mają obowiązek zejść z roweru i go przeprowadzić. Niestety, jest to jeden z najczęściej łamanych przez rowerzystów przepisów.



Jazda po przejściu i brak ostrożności przy skręcaniu do gotowy przepis na wypadek. Tak właśnie doszło do potrącenia rowerzystki w Wyszkowie. Kierowca Opla, wyjeżdżając z ul. Geodetów na ul. Pułtuską i skręcając w prawo nie zauważył rowerzystki, które przejeżdżała przez przejście dla pieszych. W efekcie doszło do potrącenia, po którym 59-letnia cyklistka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Policjanci apelują do rowerzystów, by w trosce o własne zdrowie i życie, korzystali z kasków, mimo że nie są one obowiązkowym elementem wyposażenia. Rowerzysta jest niechronionym uczestnikiem ruchu i w takiej sytuacji jak na wideo, kask może pomóc uniknąć poważnych obrażeń. Policjanci przypominają również, że rower powinien mieć sprawny choćby jeden z hamulców i być wyposażony w dzwonek i światła.