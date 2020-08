Policjanci odzyskali kradzionego Mercedesa C63 AMG

​Poszukiwany Mercedes C63 AMG warty ok. 240 tys. został zabezpieczony przez gdańskich policjantów. Auto zostało przywłaszczone na terenie Niemiec - podała w poniedziałek gdańska policja.

Jak powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski, luksusowe auto zostało zatrzymane po przekroczeniu prędkości w Tunelu pod Martwą Wisłą.

"42-letni kierowca nie miał prawa jazdy. Dodatkowo okazało się, że pasażer jest poszukiwany dwoma listami gończymi. 35-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego trafił do aresztu. Będzie przekazany do zakładu karnego w celu odbycia kary" - powiedział Chrzanowski.



Biały Mercedes kombi C63 AMG był poszukiwany wz. związku z przywłaszczeniem na terenie Niemiec. Auto jest warte ok. 240 tys. zł. Samochód czeka na właściciela na policyjnym parkingu.