Policja zatrzymała pirata drogowego. Ile jechał - nie wiadomo

Policjanci z grupy Speed "udaremnili rajd", jak to sami określają, kierowcy BMW na DK88. Wbrew przeświadczeniu funkcjonariuszy, nie wiadomo ile ów "rajdowiec" jechał.

"Kolejny raz policjanci z grupy Speed zakończyli rajd kierującego, który z drogi publicznej urządził sobie tor wyścigowy". To w końcu ten kierowca brał udział w rajdzie, czy wyścigu, bo już się pogubiliśmy? "W poniedziałek na Drodze Krajowej nr 88 w Zabrzu, stróże prawa zauważyli szybko jadące BMW. Policjanci ruszyli za nim i dokonali pomiaru, który dał wynik 161 km/h."

Oglądamy zatem nagranie z wideorejestratora i faktycznie widzimy wynik pomiaru 161 km/h. Jest to średnia prędkość radiowozu na odcinku 100 m. A ile jechał "rajdowiec/wyścigowiec" w BMW? Na to pytanie niestety nie odpowiemy. Choć udostępniony przez policję fragment nagrania trwa zaledwie 7 sekund, widać wyraźnie (pomimo aż 20-krotnego przybliżenia obrazu), że radiowóz zbliża się do pojazdu ściganego. Pomiar został więc wykonany błędnie.

Nie przeszkodziło to jednak policjantom w wystawieniu mandatu na 500 zł. Przy okazji okazało się, że 37-letni kierowca BMW ma cofnięte uprawnienia, więc teraz grożą mu nawet 2 lata więzienia.