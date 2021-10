Pirat w Scanii spowodował wypadek. Policja szuka świadków

Z ustaleń drogówki wynika, że kierujący ciężarową Scanią z naczepą podjął manewr wyprzedzania kolumny jadących przed nim pojazdów. Scania wyprzedzała "na trzeciego". W efekcie kierujący nadjeżdżającym z przeciwka Renault Scenic, próbując uniknąć czołowego zderzenia, stracił panowanie nad samochodem i zjechał na lewy pas, gdzie zderzy się z pasażerskim busem marki Mercedes.

Po zderzeniu Mercedes wypadł z drogi, przewrócił się na bok i dachem uderzył w przydrożne drzewo.

W wypadku zginęły dwie osoby - kierujący Renault 62-latek oraz 48-letnia pasażerka busa. Dziewięć kolejnych osób, które podróżowały busem trafiło do szpitali. Dwie z nich były w tak ciężkim stanie, że lekarzom nie udało się uratować ich życia.



Kierowca ciężarowej Scanii bez zatrzymywania odjechał z miejsca zdarzenia. Jego dane zostały jednak szybko ustalone i jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policjantów. 62-latek usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym i ucieczki z miejsca wypadku. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna od sierpnia przebywa w areszcie.

Zdjęcie Nie żyją również trzy osoby podróżujące busem /

Wypadek w Lechówce - kierowca z poważnymi zarzutami

Chociaż od wypadku minęły już ponad dwa miesiące policjanci cały czas poszukują świadków, którzy 2 sierpnia jechali drogą krajową nr 12 na odcinku Piaski - Chełm i mogli widzieć, lub byli wyprzedzani przez ciężarową Scanię z naczepą. W szczególności poszukiwany jest kierowca dostawczego Iveco w kolorze jasnym, który był wyprzedzany przez Scanię.



Zdjęcie Bus po zderzeniu przewrócił się na bok i uderzył w drzewo /

Wypadek w Lechówce - policja szuka świadków

Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia, bądź też posiadają informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chełmie pod numerem telefonu 47 813 1210 lub alarmowym 112.

Zdjęcie Kierowca Scanii od sierpnia jest w areszcie i czeka na proces /

