Pierwszy z czterech odcinków A18 jest gotowy. To ponad 20 km autostrady

Ruch między węzłami Żary Zachód i Iłowa będzie stopniowo puszczany po obu jezdniach w pełnym przekroju, w miarę postępu prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu, m.in. betonowych zapór rozdzielających kierunki jazdy. Cała operacja będzie prowadzona pod ruchem i zajmie około dwóch tygodni.

Drugi etap budowy A18

Przebudowa jezdni południowej DK18, na docinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18, w kierunku granicy państwa w Olszynie, o parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r. Jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km o parametrach autostrady.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. I właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

Zdjęcie Pierwszy z czterech odcinków A18 jest gotowy / GDDKiA

Zakres prac

Odcinek pomiędzy węzłami Żary Zachód i Iłowa realizowany był w systemie Buduj. Umowa na roboty została podpisana 14 listopada 2019 r. z konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Koszt wykonanych prac to ponad 260 mln zł.

Głównym zadaniem wykonawców było dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana, na jej miejscu położona została nowa, a jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m. Wybudowane zostały również trzy górne przejścia dla dużych zwierząt, trzy wiadukty i most w ciągu autostrady. Przebudowany został także węzeł autostradowy Żary Południe.

Zdjęcie Pierwszy z czterech odcinków A18 jest gotowy / materiały prasowe

Pozostałe odcinki w przyszłym roku

Prace budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach o łącznej długości 50 km:

granica państwa w Olszynie - Żary,

Iłowa - granica województw lubuskiego i dolnośląskiego,

granica województw lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice.

Wszystkie mają zostać ukończone jesienią przyszłego roku.

