Oto co Polacy wyprawiają w tunelu na Zakopiance. Selfie i niespełnieni raperzy

Spis treści: 01 Tunel na Zakopiance to idealne miejsce dla początkujących raperów?

02 Tunel pod Luboniem Małym jest stale monitorowany

03 Co jest zabronione w tunelu?

04 Jaki mandat za nieprawidłową jazdę w tunelu? Tunel na Zakopiance otwarty. Zobaczcie, jak wygląda i jak się nim jedzie

Tunel na Zakopiance to idealne miejsce dla początkujących raperów?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrobiła małe podsumowanie zachowań kierowców, którzy postanowili wykorzystać tunel pod Luboniem Małym nie tylko do wygodnego przejazdu między Naprawą i Skomielną Białą. Byli podróżni, którzy uznali że zatoka awaryjna jest idealnym miejscem na chwilę relaksu, a także dwóch kierowców dostawczaków, którzy zatrzymali się nie po to, żeby się pokłócić, ale aby zrobić sobie pamiątkowe selfie. Stojąc na pasie drogi, którym w każdej chwili mógł nadjechać inny pojazd.

Niewątpliwymi faworytami są jednak dwaj początkujących raperów, którzy zatrzymali się, aby nakręcić parę wygibasów do, jak się domyślamy, tworzonego właśnie teledysku. Nowo oddany tunel może rzeczywiście dobrze wypada jako "undergroundowa miejscówka", ale takie zachowanie zdecydowanie nie jest ani rozsądne, ani bezpieczne. Ani zgodne z prawem.

Reklama

Wideo youtube

Tunel pod Luboniem Małym jest stale monitorowany

Kierowcy korzystający z nowego tunelu na Zakopiance muszą pamiętać, że obiekt ten jest pod stałym nadzorem. GDDKiA tak komentuje uchwycone przez kamery zachowania:

Niestety, wciąż zdarzają się takie osoby, dla których bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy nie mają znaczenia. Ich poczynania rejestrują kamery systemu zarządzania tunelem, przekazujące sygnał na żywo do Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), które pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Obraz z kamer zapisywany jest przez system monitoringu. Każde zatrzymanie pojazdu czy też pojawienie się pieszego wzbudza alarm systemu.

Działanie systemu widać dobrze na nagraniu. W lewym górnym rogu znajduje się okno z obrazem z kamery termowizyjnej oraz systemem wykrywającym zatrzymane obiekty oraz pieszych. Operator nie musi przez cały czas patrzeć w monitory, aby zauważyć każde takie zdarzenie.

Warto też dodać, że cały tunel objęty jest odcinkowym pomiarem prędkości. Na całej jego długości obowiązuje limit 100 km/h.

Co jest zabronione w tunelu?

Warto przy okazji przypomnieć, jakie zasady panują w tunelach. Jest to ważne nie tylko z uwagi na możliwy mandat, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Każda nawet drobna stłuczka może być groźna, jeśli dojdzie do niej w takim miejscu.

Podczas jazdy w tunelu zabrania się:

zatrzymywania

cofania

zawracania

Ponadto kierowcy w tunelu takim jak na Zakopiance (czyli znajdującym się poza obszarem zabudowanym i mającym ponad 500 m długości), muszą zachować minimalny odstęp:



50 m od kolejnego samochodu, jeśli prowadzi się autobus lub pojazd o DMC nieprzekraczającej 3,5 t;

80 m, jeśli jedzie się pojazdem o specyfikacji innej niż wymieniona powyżej.

Z kolei przepisy nie wymagają, aby podczas przejazdu przez tunel używać świateł mijania - wystarczą te do jazdy dziennej. Zdecydowanie jednak odradzamy taką jazdę - przy światłach dziennych tył naszego samochodu nie jest w żaden sposób oświetlony, przez co inni kierujący zauważą nas później, niż by mogli.



Jaki mandat za nieprawidłową jazdę w tunelu?

GDDKiA przy okazji publikacji powyższych wyczynów polskich kierowców, przypomniała, że każdy taki przypadek jest zgłaszany policji i kierujący muszą liczyć się z otrzymaniem kary za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Taryfikator przewiduje następujące mandaty:

zawracanie w tunelu - wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych;

cofanie w tunelu - 200 zł oraz 2 punkty karne;

nieuzasadnione zatrzymanie w tunelu - grzywna w wysokości 200 zł oraz 1 punkt karny;

jazda bez świateł (przynajmniej dziennych) w tunelu - 200 zł oraz 4 punkty karne.

***