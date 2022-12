Odśnieżanie drogi na ostro. To mogło się źle skończyć

Oczywiście operowanie pługiem to trudna i stresująca praca. Trzeba panować dużym gabarytowo pojazdem, mieć oczy dookoła głowy i zmagać się z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Jechał pługiem jak taranem. Nie zważał na innych

Do tego trzeba też brać pod uwagę konsekwencje, jakie odśnieżanie może nieść dla innych użytkowników drogi. A o tym, zdaje się, kierowcy pługów czasem zapominają.

W internecie pojawiło się nagranie, na którym kierowca zarejestrował sposób odśnieżania drogi przez kierowcę jednego z pługów w Warszawie. Pług jechał lewym pasem, z dużą prędkością, wyrzucając śnieg i błoto pośniegowe nie tylko na pas ruchu w przeciwnym kierunku, ale i na samochody.

W samochodzie autora nagrania prawdopodobnie obyło się bez szkód, zapewne dlatego, ze jechał powoli pasem środkowym. Jeśli jednak wyrzucona przez pług breja uderzyłaby w jadący lewym pasem i szybciej samochód, mogło się to skończyć znacznie gorzej, rozbiciem szyby, a nawet poranieniem kierowcy.

W USA pług uszkodził 50 pojazdów i zranił 12 osób

Do takiego właśnie zdarzenia doszło w styczniu tego roku na jednej z amerykańskich autostrad, gdzie pędzący pług doprowadził do uszkodzenia 50 samochodów i zranienia 12 osób. W wyniku jego "pracy" doszło nawet do kolizji między samochodami.

