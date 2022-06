O włos od czołowego zderzenia. Srogie mandaty po nagraniu z kamerki

Spis treści: 01 O włos od czołowego zderzenia

02 Mandaty dla obu kierujących

03 Wyprzedzanie na skrzyżowaniu i włączanie do ruchu

Właśnie na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej trafiło nagranie, na którym zarejestrowano niebezpieczne zdarzenie do którego doszło w miejscowości Przegędza na Dolnym Śląsku.

O włos od czołowego zderzenia

Kierujący Oplem mężczyzna, wyprzedzając na skrzyżowaniu, o mało nie zderzył się czołowo z włączającym się do ruchu z zatoki autobusowej kierowcą Skody. Zdarzenie zostało nagrane wideorejestratorem zamontowanym w wyprzedzanym samochodzie i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej.

Policja może nie działała szybko (do opisanej sytuacji doszło na początku roku), ale za to skutecznie. Na podstawie numerów rejestracyjnych policjanci ustalili właścicieli kierowców samochodów. W efekcie obaj zostali ukarani mandatami.

Mandaty dla obu kierujących

Za wyprzedzanie na skrzyżowaniu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierujący Oplem ukarany został mandatem w wysokości 2000 zł i 6 punktami karnymi. Natomiast na kierowcę Skody nałożono mandat za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa i zatrzymanie pojazdu na przystanku z zatoką w wysokości 1100 zł i 7 punktów karnych.

W tej sytuacji kierowca Opla wyprzedzał na skrzyżowaniu, a więc w miejscu zabronionym. Natomiast kierowca Skody włączał się do ruchu, a to oznacza, że ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim jego uczestnikom.

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu i włączanie do ruchu

Manewr włączania się do ruchu jest precyzyjnie opisany w przepisach ruchu drogowego. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Ponadto, zabronione i skrajnie niebezpieczne jest wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi i na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

