Nowe drogi na wakacje. Gdzie będzie lepiej?

Od grudnia zeszłego roku kierowcy, podróżujący autostradą A1 na północ lub południe naszego kraju, mogą skorzystać z jej nowych odcinków. Mowa o fragmentach, które znajdują się w województwie łódzkim oraz śląskim. Są to trasy od Częstochowy do Radomska oraz od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego. Ich łączna długość wynosi 56,5 km. Jadący nad morze lub w góry, mogą także skorzystać z czterech nowych odcinków drogi ekspresowej S7. Dwa z nich, znajdujące się w województwie mazowieckim (Mława - Strzegowo, Strzegowo - Pieńki) mają łączną długość ponad 43 km i również zostały oddane do użytku w grudniu zeszłego roku. Kolejne dwa zostały otwarte w województwie małopolskim. To odcinki Szczepanowice - Widoma i Lubień - Naprawa (w tym wypadku pojawiła się druga jezdnia). W sumie mają 20 km. Pod koniec roku 2021 udało się również zakończyć połączenie w ciągu S3 poprzez oddanie do użytku odcinka Polkowice Północ - Lubin Północ, który ma 14 km. Dzięki temu kierowcy mogą podróżować S3 od Bolkowa, przez Legnicę (autostrada A4) aż do Szczecina.

Zmiany dotyczą także Polski wschodniej. Od października zeszłego roku do maja bieżącego oddano do użytku 11 odcinków (prawie 120 km) drogi S19 między Lublinem, a Rzeszowem. Dzięki temu podróż między tymi dwoma miastami wynosi teraz 90 minut. Jak deklaruje GDDKiA, wcześniej mogła trwać nawet dwa razy dłużej.

Nowe drogi na wakacje. Tunelem pod warszawskim Ursynowem

Nowościami na wakacyjnych trasach będą też obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, odcinek S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ, a także S61 Wysokie - Raczki. Przejeżdżający przez Warszawę ucieszą się z oddania do użytku fragmentu obwodnicy w ciągu S2 od Puławskiej do Warszawy Wilanów z tunelem, ciągnącym się pod Ursynowem.

Od wczoraj (23 czerwca) na węźle drogowym Szczecin Kijewo otwarte są łącznice relacji Szczecin - Kołbaskowo, a także Gdańsk - Stargard. Były to dwie ostatnie zamknięte łącznice i teraz cały węzeł po przebudowie jest dostępny. Pojawiła się także na węźle Piotrków Trybunalski Zachód (A1), nieistniejąca wcześniej łącznica Warszawa - Łódź.

Nowe drogi na wakacje. Otwarcia także latem

Dodatkowo w trakcie wakacji zostaną otwarte kolejne odcinki dróg ekspresowych, które pozwolą sprawniej podróżować. Jeszcze w czerwcu kierowcy będą mieli okazję skorzystać z drogi ekspresowej S14 Łódź Lublinek - Aleksandrów Łódzki (12,2 km). W trakcie wakacji podróżni skorzystają także z tych odcinków:

S5 Nowe Marzy (A1) - Świecie Południe - Bydgoszcz Południe (ok. 45 km)

S7 Napierki - Mława i Pieńki - Płońsk (ok. 28 km)

S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola (ok. 7 km)

S61 Szczuczyn - Ełk Południe (ok. 23 km)

Ponadto wycofywane będą ograniczenia prędkości, obowiązujące obecnie na autostradzie A1 między Tuszynem i Częstochową. Zmiany obejmą ok. 50 kilometrów autostrady i stopniowo będą wprowadzane do końca lipca. Oznacza to, że kierowcy znów będą mogli pojechać 140 km/h.

Nowe drogi na wakacje. Czekają nas też utrudnienia

Jak informuje GDDKia, sezon letni to wytężony czas pracy jeśli chodzi o budowę i remonty dróg. Wiele nowych dróg powstaje w miejscach, w których inne wcześniej nie istniały i dlatego budowy trwają z daleka od tych, które już istnieją. Niestety nie wszystkie. Na części tras należy spodziewać się utrudnień.

Największe prace realizowane będą na autostradzie A2, w województwie łódzkim między węzłami Emilia i Stryków (40-kilometrowy odcinek). Oprócz tego kierowcy powinni być też przygotowani na remont na autostradzie A4 w województwie opolskim na odcinku od granicy województw opolskiego i śląskiego do Góry Św. Anny, a także na odcinku Krzyżowa - Krzywa w województwie dolnośląskim. Razem to ponad 30 kilometrów.

Nowe drogi na wakacje. Problemy także na ekspresówkach

Z utrudnieniami muszą się też liczyć podróżni na wybranych odcinkach dróg ekspresowych. Chodzi o odcinek S8 między Radzyminem a Wolą Rasztowską w województwie mazowieckim (2 km). Problemy będą także w województwie mazowieckim, na trasie S7, na odcinku Stróża - Pcim (3km) i w miejscowości Lubień. Również na 6-kilometrowym odcinku S86 między Katowicami, a Sosnowcem będą utrudnienia z przejazdem. Prace będą prowadzone także na S1 między Kamesznicą i Lalikami. Na S6 między Straszynem, a Rusocinem (2,5 km) należy spodziewać się remontu odcinka.

GDDKiA informuje również, że zobowiązało wykonawców dróg do zmniejszania utrudnień w czasie weekendów na ile to możliwe. Chodzi tutaj również o działania, zmierzające do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na drogach, jak na przykład koszenie traw.

