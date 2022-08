Niebezpieczne zdarzenie z udziałem pieszego zarejestrowane przez monitoring

Dwa razy nagrał tę samą ciężarówkę łamiącą przepisy. Mandat to 12 tys. zł

Zielonogórscy policjanci po raz kolejny proszą o ostrożność na drogach. Za przykład, do czego może prowadzić rozkojarzenie i brak uwagi w momencie przejazdu przez przejście dla pieszych, niech posłuży materiał wideo opublikowany przez funkcjonariuszy.

Na filmie widzimy młodego, 22-letniego kierowcę, który w minioną niedzielę jechał ulicą Wojska Polskiego i na wyznaczonym przejściu potrącił przechodzącego tamtędy 17-latka. Chłopak widząc nadjeżdżający samochód próbował uciekać, ale niestety nie zdążył. Z obrażeniami został odwieziony do szpitala, a zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

W organizmie kierowcy marihuana, amfetamina i morfina

Na miejsce szybko przyjechali zielonogórscy policjanci ruchu drogowego. Mundurowi wykonali badanie stanu trzeźwości kierującego, a także badanie na obecność środków odurzających. Wstępne badanie wykazało, że 22-latek kierował mając w organizmie marihuanę, amfetaminę i morfinę. Mężczyźnie pobrano krew do szczegółowych badań, aby określić stężenie tych substancji. Po przesłuchaniu usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego.

Lekarz określił wstępnie obrażenia pieszego jako średnie, ale nie wykluczył, że szczegółowe badania, którym poddawany jest 17-latek mogą wykazać, że obrażenia ciała jakich doznał są poważniejsze.

Za spowodowanie wypadku drogowego kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli okaże się, że następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy może grozić nawet do 8 lat. Pojazd, którym poruszał się kierujący został zabezpieczony do badań.

