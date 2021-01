Niebezpieczna jazda 71-latka. Dlatego piesi muszą uważać!

​71-letni kierowca nie zwrócił uwagi na pieszych znajdujących się na przejściu oraz samochód, który przed przejściem się zatrzymał. Tragedia była blisko.

Jak ważne jest, by wszyscy użytkownicy dróg zachowywali się odpowiedzialnie, policjanci przekują się wielokrotnie. Pracując na miejscach wypadków czy kolizji, niejednokrotnie widzieli, że wystarczyła chwila nieuwagi, brak elementów odblaskowych czy pośpiech lub alkohol, by doszło do nieszczęścia.

Tak mogła się zakończyć sytuacja, do której doszło w Puławach. Nieoznakowany radiowóz zatrzymał się przed przejściem, na które weszli piesi. Nie zwrócił na to uwagi 71-letni kierowca volkswagena, który drugim pasem ominął samochód i obok pieszych przejechał przez przejście.



Policjanci zareagowali natychmiast. Kierowca został ukarany wysokim mandatem karnym oraz punktami. Okazało się także, że dobrze wiedział co zrobił, bowiem gdy tylko został zatrzymany przez funkcjonariuszy, stwierdził, że ma świadomość, iż powinien się zatrzymać i bezpiecznie przepuścić ludzi przechodzących po przejściu dla pieszych, ale kierował nim pośpiech.



Policjanci ruchu drogowego apelują o szczególną ostrożność zwłaszcza teraz, kiedy warunki na drogach są bardzo trudne. Szczególną uwagę i zasadę ograniczonego zachowania powinni zachować niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, którzy w konfrontacji z samochodami mają małe szanse na wyjście z wypadku bez szwanku.

Jeśli pieszy porusza się właściwą stroną drogi, ma elementy odblaskowe umieszczone w widocznym miejscu na odzieży, to prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku jest nieduże. Równie łatwo można uniknąć potrąceń na przejściach dla pieszych. Wystarczy zachowywać się tak, jak pieszy na nagraniu poniżej:

