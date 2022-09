Myślał, że to trasa rajdu, a to była ulica w Gliwicach

Dzięki nagraniu przesłanemu przez innego kierowcę na skrzynkę Stop Agresji Drogowej pirat został namierzony przez policjantów, a jego sprawa trafiła do sądu. Teraz grozi mu do 30 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów.

Myślał, że to rajd? A to była ulica w Gliwicach...

"Na początku lipca w Gliwicach mężczyzna urządził sobie 'rajd' w centrum miasta, popełniając przy tym szereg rażących wykroczeń. Jego poczynania zostały zarejestrowane przez innego kierującego i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Policjanci namierzyli mającego rajdowe zapędy mężczyznę i podliczyli wszystkie drogowe wykroczenia" - podała katowicka komenda wojewódzka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pomylił ulice miasta z trasą rajdu? Policja

Za wyprzedzanie na przejściu i skrzyżowaniu, za niezastosowanie się do nakazu jazdy z prawej strony znaku, a także jazdę z pasa do skrętu w lewo na wprost i przejazd przez podwójną linię ciągłą oraz powierzchnię wyłączoną z ruchu policjanci naliczyli mu łącznie 31 punktów karnych. To oznacza przekroczenie limitu 24 punktów i utratę prawa jazdy. Ale to nie koniec kłopotów kierowcy Opla.

Utrata prawa jazdy to nie wszystko

"Sprawa została skierowana do sądu, który może wymierzyć karę grzywny do 30 tysięcy złotych i zakaz prowadzenia pojazdów" - zaznaczyli policjanci.

Policja przypomina, że już od soboty w życie wchodzą zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Zgodnie ze zmienionym taryfikatorem liczba punktów karnych za popełnione przez kierowcę opla wykroczenia wyniosłaby już 41. Chociaż w jego sytuacji akurat wiele by to zmieniło...