Miał prawo jazdy od roku i próbował uciec policji

​19-latka zatrzymali po pościgu ulicami Kęt tamtejsi policjanci. Mężczyzna pędził po terenie zabudowanym 118 km na godz. Nie zatrzymał się do kontroli, a uciekając łamał przepisy. Zebrał 17 pkt. Prawo jazdy ma od roku - podała we wtorek oświęcimska policja.

/Policja

"Policjanci z oświęcimskiej grupy Speed w Kętach dostrzegli szybko jadący samochód audi. Zmierzyli prędkość. Mknął po terenie zabudowanym 118 km na godz. Wezwali kierowcę do zatrzymania. Ten zamiast zjechać na pobocze znacznie przyspieszył, a następnie kluczył bocznymi wąskimi i krętymi uliczkami. Nie udało mu się uciec. Został zatrzymany w Nowej Wsi" - powiedziała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Piratem drogowym okazał się 19-letni mieszkaniec gminy Kęty. "Z bazy danych wynikało, że - choć prawo jazdy posiadał od roku - na koncie miał już kilka wykroczeń drogowych oraz 6 pkt. karnych" - dodała Jurecka.



Za wykroczenia, które popełnił decydując się na ucieczkę, policjanci nałożyli na kierowcę 17 punktów karnych.



"Okazało się też, że audi było niedopuszczone do ruchu ze względu na niesprawny układ wydechowy. Za to kilka dni został mu zatrzymany dowód rejestracyjny" - zaznaczyła Jurecka.



Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.