Ma cztery zakazy prowadzenia, a jeździł zawodowo i uciekał przed policją

W kontekście zbliżającego się zaostrzenia kar dla kierowców, mówi się że są konieczne, ponieważ obecne nie przynoszą odpowiedniego skutku. Tylko co zmienią one w sytuacji takich kierowców, którzy co prawda stają wielokrotnie przed sądem, ale są puszczani wolno?

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Artur Barbarowski / East News