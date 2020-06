Łup łódzkiej policji: 58 praw jazdy

​Łódzcy policjanci z grupy "SPEED" od środy do niedzieli prowadzili kontrolę prędkości. W tym czasie zatrzymali 58 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godz. Zatrzymano im prawa jazdy na trzy miesiące. W sumie w miniony weekend ujawniono 155 wykroczeń.

Zdjęcie Weekendowy rekordzista w celowniku laserowego miernika /Policja

Jak poinformowała w poniedziałek Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki, "weekendowym rekordzistą" był 33-latek kierowca hondy. W czwartek po południu jechał al. Jana Pawła II w Łodzi z prędkością 160 km na godz. w miejscu, gdzie obowiązuje prędkość do 70 km na godz. Mężczyzna stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące oraz został ukarany mandatem.

Z kolei w sobotę wieczorem na ul. Brzezińskiej policjanci pojechali za fordem, którego kierowca nie zastosował się do znaku poziomego nakazującego skręt i pojechał na wprost. Funkcjonariusze zmierzyli również prędkość pojazdu, która wynosiła 103 km na godz. w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to 50 km na godz.



Samochód został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że 54-letni kierowca nie ma przy sobie prawa jazdy. Za popełnione wykroczenia został ukarany trzema mandatami.



Jak wyjaśniła Boratyńska, policjanci sporządzili zawiadomienie do organu wydającego prawo jazdy o przekroczeniu prędkości przez 54-latka, tym samym wszczęli procedury związane z zatrzymaniem dokumentu na najbliższe trzy miesiące.



W sumie w miniony weekend ujawniono 155 wykroczeń, 58 kierowców straciło prawo jazdy na trzy miesiące.