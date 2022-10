Spis treści: 01 To miała być rutynowa kontrola...

02 Kierowca kupił prawo jazdy. Nie wiadomo za ile, ale przepłacił

03 Kierowcy był "lewy". A samochód niewiele lepszy

Im dłużej trwała kontrola, to z "szafy wypadały kolejne trupy". W efekcie rutynowa kontrola zakończyła się aresztowaniem kierowcy. Wystarczą 3 sekundy by stracić prawo jazdy. Udowodnione przez policję

To miała być rutynowa kontrola...

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Uwagę policjantów przykuł kierowca Forda, który dość niepewnie poruszał się ulicą. Natychmiast po zatrzymaniu samochodu i uchyleniu szyby przez kierowcę, wyszło na jaw, czym ów sposób jazdy był spowodowany - z auta niosła się charakterystyczna woń alkoholu. Badanie wykazało co prawda, że kierowca ma zaledwie 0,3 promila alkoholu w organizmie (czyli był to tzw. stan po użyciu, który jest wykroczeniem, a nie przestępstwem), ale to był dopiero początek kłopotów 41-latka prowadzącego Forda.

Reklama

Kierowca kupił prawo jazdy. Nie wiadomo za ile, ale przepłacił

Ukraińskie prawo jazdy, jakie polski (!) kierowca okazał policjantom wzbudziło nie tyle podejrzenia, co uśmiech politowania. Dokument miał druk niskiej jakości, pozbawiony był zabezpieczeń widocznych w świetle ultrafioletowym, a jego wzór odbiegał od oficjalnych ukraińskich dokumentów. Ponadto podejrzenia mógł wzbudzić chociażby fakt, że w dokument uprawniał do jazdy pojazdami wszelkich możliwych kategorii.

Zdjęcie Kierowca kupił swoje prawo jazdy na Ukrainie. Było ono bardzo słabej jakości / Policja

Kierowca nie szedł w zaparte i przyznał, że prawo jazdy kupił na Ukrainie po tym, gdy policja zatrzymała mu jego własny, legalny dokument.

Kierowcy był "lewy". A samochód niewiele lepszy

Gdy policjanci przyjrzeli się Fordowi Mondeo, którym jechał 41-latek, wyszło na jaw, że każda z opon samochodu pochodzi "z innej parafii". Te na przedniej osi miały różne rozmiary, a te tylnej - różny wzór bieżnika. Wszystkie miały natomiast jedną wspólną cechę - były nadmiernie zużyte i nie nadawały się do jazdy. W tej sytuacji nie było większym zaskoczeniem, że Ford nie miał ważnych badań technicznych.

Zdjęcie Każda opona była inna, ale żadna nie nadawała się do jazdy / Policja

Ponieważ używanie podrabianego prawa jazdy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, 41-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.



***