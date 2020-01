Krok od tragedii. Jeden wyprzedzał, drugi blokował

Do kuriozalnej, a w konsekwencji niezwykle groźnej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 11.

Zdjęcie Co tu się wydarzyło?! /

Kierowca samochodu dostawczego wyprzedzał na podwójnej ciągłej linii kilka pojazdów. Bardzo nie spodobało się to kierowcy skody, który - w ramach nauczki - również zjechał przez podwójną linię ciągłą w lewo, blokując przejazd.



W efekcie niemal doprowadził do czołowego zderzenia, w którym ucierpiałby niewinny!

Łamanie przepisów przez innych nie upoważnia nikogo do uczenia go prawidłowej jazdy. Nie tylko może to prowadzić do groźnych sytuacji, ale również prowokować niepotrzebną agresję. W tym konkretnym przypadku łamiący przepisy kierowca zdążyłby wykonać swój nieprawidłowy manewr i zjechać na prawo przed nadjeżdżającą z przeciwka toyotą...