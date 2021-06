Policja poszukuje młodego mężczyzny, który omal nie doprowadził do tragedii. Przez jego wybryk rowerzysta mógł zostać potrącony przez samochód.

Do zdarzenia doszło w czwartek 20 maja na ulicy Moniuszki w Żarach. Młody mężczyzna bez wyraźnej przyczyny, najpewniej dla zabawy, kopnął w koło przejeżdżającego obok niego roweru. Może chodziło mu o to, że rowerzysta nie powinien poruszać się chodnikiem i chciał go w ten sposób "ukarać"?

Jadący rowerem mężczyzna w wyniku uderzenia wywrócił się i upadł na jezdnię, tuż obok nadjeżdżającego auta. Odległość okazał się jednak wystarczająca, by nie doszło do potrącenia.

Sprawą zainteresowała się policja z Żar. "Wszystkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu osoby widocznej na zdjęciach, prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żarach przy ulicy Legionistów 3 w Żarach" - zaapelowali funkcjonariusze.

Dodali, że "informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod numer Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żarach 47 794 12 11, lub do policjanta prowadzącego postępowanie tel. 47 79 41 264 , bądź pisząc na adres rzecznik.kpp_zary@go.policja.gov.pl.

