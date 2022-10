Policja kontrolowała kierowców za pomocą drona

Jak informuje łódzka policja, tamtejsi funkcjonariusze prowadzili akcję na autostradzie A2, skupiając się głównie na wykroczeniach popełnianych przez kierowców pojazdów ciężarowych. Wykorzystano w tym celu nieoznakowane radiowozy grupy Speed, a także policyjnego drona.

Kilka godzin wystarczyło, żeby policjanci wykryli 71 wykroczeń z czego 31 dotyczyło naruszenia zakazu wyprzedzania przez ciężarówki. Jak przyznają funkcjonariusze w swoim komunikacie, wielu kierowców było mocno zaskoczonych tym, że policja zarejestrowała ich wyczyny. Nie widzieli nigdzie radiowozu, więc czuli się bezkarni. Tymczasem namierzał ich z powietrza operator drona.

Policyjna akcja na autostradzie A2 zakończyła się także skierowaniem trzech wniosków do sądu o ukaranie kierowców oraz zatrzymaniem pięciu dowodów rejestracyjnych, ze względu na zły stan techniczny pojazdów.

Jakie mandaty za wykroczenia na autostradzie?

Kierowcy którzy złamali zakaz wyprzedzania, musieli liczyć się z mandatem w wysokości 1000 zł oraz 15 punktami karnymi. W przypadku drugiego takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat, kwota wzrośnie do 2000 zł, a kierowca otrzyma kolejne 15 punktów karnych, tracąc tym samym prawo jazdy.

Często spotykanym na drogach szybkiego ruchu wykroczeniem, jest także jazda zbyt blisko poprzedzającego pojazdu. Przepisy wymagają, aby odległość wynosiła przynajmniej połowę wartości prędkości, wyrażoną w metrach. To znaczy jeśli jedziemy 140 km/h, musimy zachować odstęp przynajmniej 70 metrów. Za takie wykroczenie grozi od 300 do 500 zł mandatu, ale policjanci nie wspominają, aby zarejestrowali taki przypadek.

Sporo było za to przekroczeń prędkości, ale tu funkcjonariusze również poskąpili szczegółów co do tego, jak bardzo kierowcy przekraczali prędkość. Przypomnijmy więc tylko obecnie obowiązujące mandaty za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

