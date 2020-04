Komedia. Dwa radiowozy goniły rowerzystę!

Wielu miłośników rowerów marzy o świecie bez samochodów. Jego namiastkę wprowadziły narzucone przez władze ograniczenia dotyczące swobodnego przemieszczania się. Zauważalny spadek natężenia ruchu samochodowego spowodował jednak, że zmniejszyła się liczba interwencji dotyczących kierowców, a mundurowi zyskali więcej czasu, by przyjrzeć się wykroczeniom cyklistów...

Zdjęcie / Felietony Rowerzysto, nie zawsze masz pierwszeństwo. Nawet na przejeździe!

Przypomnijmy - zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, obywatele mogą przemieszczać się wyłącznie w drodze z i do pracy oraz w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życia codziennego. Nie dziwi więc, że policja wzięła na cel miłośników rowerowych wycieczek, którzy - korzystając z przyjaznej aury - siadają na dwa kółka wyłącznie po to, by zaczerpnąć świeżego powietrza i popracować nad kondycją.

Aktualny stan rzeczy rodzi oczywiście abstrakcyjne sytuacje, jak chociażby ta, jaką zobaczyć można na filmie, gdy w pościgu za pojedynczym kolarzem uczestniczą dwa radiowozy. Interwencja rzeczywiście wygląda zabawnie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że rowerzysta porusza się po odludziu. Z drugiej strony - wypada jednak zadać sobie pytanie, czy owe "odludzie" nie jest właśnie efektem narzuconych ograniczeń, z których cyklista niewiele sobie robi...

Nie wiemy, jak w jaki sposób zakończyła się ta karykaturalna interwencja, która wywołuje salwy śmiechu u internautów. Wypada jednak współczuć samym policjantom, którzy na front walki z epidemią wysłani zostali bez solidnego wsparcia ze strony rządzących. Obecne rozporządzenia, których konstytucyjność pozostawia daleko idące wątpliwości, tworzą takie właśnie - patologiczne - sytuacje. W efekcie jeden niepokorny obywatel, który nie zdaje lub nie chce zdawać sobie sprawy z powagi sytuacji, może kompromitować funkcjonariuszy państwowych bez narażania się na większą szkodę.

Przypominamy, że ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się wynikać mają z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tryb ich wprowadzenia ograniczeń budzi jednak poważne wątpliwości natury prawnej. W swoim oświadczeniu z dnia 3 marca 2020 Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar - zwraca uwagę, że - tu cytat - "Rada Ministrów nie ma uprawnienia do wprowadzenia generalnego zakazu przemieszczania się" i apeluje o jak najszybsze wprowadzenie stanu wyjątkowego, co zdecydowanie ułatwiłoby pracę służbom mundurowym.

Wideo Dwa radiowozy gonią rowerzystę