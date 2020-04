Kobiety jeżdżą bezpieczniej? Ceny OC temu przeczą!

Przy wyliczeniu składki obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu branych jest pod uwagę wiele czynników, jak chociażby wiek i płeć kierowcy, pojemność silnika czy marka pojazdu. Analiza uzyskanych w ten sposób informacji pozwala wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski.

Zdjęcie Kobiety jeżdżą bezpieczniej? Chyba nie do końca / Samochody używane Które auta są najtańsze w utrzymaniu?

Rankomat, czyli internetowa porównywarka ubezpieczeniowa, opublikował obszerny raport dotyczący obowiązkowych ubezpieczeń OC w pierwszym kwartale bieżącego roku. Którzy kierowcy liczyć mogą na najniższe składki?

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania - najkorzystniej wygląda dziś sytuacja w województwie podkarpackim. Średnio za ubezpieczenie OC kierowcy płacili tam w pierwszym kwartale 2020 roku 566 zł. Stosunkowo przystępne ceny dotyczą też województw: opolskiego (średnio 578 zł) i świętokrzyskiego (588 zł).

Po drugiej stronie skali znalazło się województwo pomorskie, gdzie obowiązkowa polisa kosztowała średnio aż 781 zł. Drogo - średnio 762 zł - jest też w województwie dolnośląskim i mazowieckim (średnio 751 zł).

W rankingu najtańszych miast w kraju prowadzi obecnie Rzeszów (średnio 624 zł) przed Opolem (średnio 625 zł) i Kielcami (średnio 654 zł). Najdroższe stawki OC dotyczą: Wrocławia (średnio 924 zł), Gdańska (średnio 871 zł) i Warszawy (średnio 837 zł).

Nie jest tajemnicą, że cena polisy w znacznej mierze zależna jest od wieku i doświadczenia kierowcy. Najwyższe składki - średnio 1723 zł - płacą dziś dwudziestolatkowie. Najniższe - średnio 560 zł - dotyczą kierowców w wieku 62 lat.

Ważna jest też płeć. Co ciekawe mężczyźni - średnio - płacą za ubezpieczenie pojazdu mniej od kobiet. Średnia cena polisy "męskiej" to dziś 682 zł. Przedstawicielki płci pięknej za OC swojego pojazdu płacą dziś średnio 707 zł. Różnica wynika m.in. z większego stażu za kierownicą (aż 61,3 proc. mężczyzn ubezpiecza auto dłużej niż 6 lat - wśród kobiet jest to 51,8 proc.) i - uwaga - mniejszej liczby szkód w przeszłości (64,9 proc. mężczyzn może pochwalić się bezszkodową jazdą; w przypadku kobiet jest to 63 proc.).

Ogromny wpływ na cenę polisy ma również stan cywilny właściciela pojazdu. Single płacą dziś średnio za OC 962 zł, czyli aż o 352 zł więcej niż osoby pozostające w związkach małżeńskich. Duży wpływ na ostateczną cenę polisy ma też liczba dzieci. Różnica między osobami bezdzietnymi (średnia cena OC 773 zł), a rodzicami z dwójką dzieci (średnio 613 zł) wynosi aż 160 zł!

Na ostateczną cenę OC w znaczny sposób wpływa również zawód wykonywany przez właściciela pojazdu. Najmniej płacą dziś rolnicy (średnio 572 zł), emeryci i renciści (583 zł) oraz przedstawiciele służb mundurowych (607 zł). Drugi koniec tabeli zamykają: bezrobotni (810 zł), sportowcy (1021 zł) oraz uczniowie i studenci (średnio aż 1521 zł!).