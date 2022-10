Kierowca zakpił z policjantki. Włączył kierunkowskaz i pojechał w siną dal

Spis treści: 01 Włączył kierunkowskaz i ominął interweniującą policjantkę

02 Kierowca uciekł. Policja szuka go do dziś

Kierowca samochodu z kamerą poruszał się w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego. Na nagraniu widać, jak jadące przed nim Audi wyprzedza inny samochód na przejściu dla pieszych, co już samo w sobie jest poważnym wykroczeniem. Nie zatrzymał się do kontroli bo chciał... żeby policjanci mieli co robić

Włączył kierunkowskaz i ominął interweniującą policjantkę

Następnie, po około dwóch minutach kierowca zapewne przekroczył prędkość na zjeździe z górki, bo usiłuje go zatrzymać umundurowana policjanta z czerwonym światłem, stojąca obok oznakowanego radiowozu. Kierowca jednak nie zamierza się zatrzymywać. Włącza lewy kierunkowskaz, omija policjantkę i odjeżdża.

Zaskakująca może być reakcja funkcjonariuszki, która nieśpiesznym krokiem udała się w pobliże radiowozu. W tym czasie drugi z policjantów kontynuował kontrolę innego kierowcy. Nie widać, by miał ruszyć pościg.

Reklama

Wideo youtube

Kierowca uciekł. Policja szuka go do dziś

Co prawda w opisie filmu czytamy, że policjanci ostatecznie ruszyli za kierowcą Audi, ale zrobili to na tyle późno, że nie udało im się odnaleźć, dogonić i zatrzymać samochodu.

Obecnie policja prowadzi "czynności zmierzające do ustalenia kierowcy Audi".

***