Kierowca w ostatniej chwili uciekł...

​Kompletnie rozbity samochód służby drogowej, zablokowana trasa S12 oraz wysoki mandat i punkty karne - to konsekwencje zdarzenia drogowego, do którego doszło na obwodnicy Puław. Kierujący ciężarowym DAF-em 28 latek wjechał w prawidłowo oznakowany samochód GDDKiA. Tylko dzięki temu, że kierowca nissana zauważył nadjeżdżającą ciężarówkę i zdążył przeskoczyć przez bariery, nie doszło do tragedii.

Zdjęcie Samochód GDDKiA został kompletnie zniszczony / Policja