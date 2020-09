Kierowca próbował wręczyć policjantom łapówkę. Trafił do aresztu

Noc w policyjnym areszcie spędził 31-latek, bo podczas kontroli na drodze zaoferował funkcjonariuszom z komendy w Rawie Mazowieckiej 200 zł za odstąpienie od decyzji o odholowaniu auta, którego był pasażerem. Konsekwencje poniesie też kierowca, który usiadł za kółkiem bez uprawnień.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w Woli Chojnacie, podczas kontroli, do której rawscy policjanci zatrzymali Volvo S80. Siedzący za jego kierownicą 38-latek z powiatu grójeckiego przekroczył dopuszczalną prędkość o blisko 40 km/h.



"Okazało się, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Za przekroczenie prędkości policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 200 zł. Sporządzili też wniosek o ukaranie do sądu, bo w policyjnej bazie danych widniała informacja, że mężczyzna za kierowanie bez uprawnień był karany już dziesięciokrotnie w postępowaniu mandatowym i najwyraźniej nie przyniosło to żadnego efektu" - przekazała mł. asp. Małgorzata Lewandowska z rawskiej komendy policji.



Samochodem podróżowali też pasażerowie, którzy byli pod działaniem alkoholu. Nie było możliwości przekazania pojazdu pod ich opiekę, dlatego funkcjonariusze zdecydowali o odholowaniu Volvo na policyjny parking. To nie spodobało się 31-letniemu pasażerowi, który usilnie zaczął przekonywać policjantów, by odstąpili od postanowienia.



Chcąc uniknąć holowania auta, mężczyzna zaproponował im 200 złotych łapówki. Wówczas policjanci oznajmili 31-latkowi, że zostaje zatrzymany za próbę wręczenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Mieszkaniec powiatu grójeckiego słysząc to, stał się wulgarny i kilkakrotnie znieważył funkcjonariuszy. Został przewieziony do rawskiej komendy i osadzony w policyjnym areszcie.



Za obietnicę wręczenia korzyści majątkowej w celu nakłonienia funkcjonariusza do odstąpienia od wykonania czynności służbowych kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei za znieważenie policjanta grozi kara pozbawienia wolności do roku, zaś udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.