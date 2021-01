Kierowca nissana: miałem zielone. Kierowca bmw: nie, to ja miałem zielone

Z relacji uczestników kolizji jaką możecie obejrzeć filmie poniżej wynikało, że zarówno kierujący nissanem jak i kierujący bmw wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. Jaka jest prawda?

Zdjęcie /Monitoring / Zdjęcie /Monitoring /

Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Zaporoskiej i Kruczej we Wrocławiu. Policjanci wysłuchali wersji osób biorących udział w zdarzeniu, z których wynikało, że obydwu kierujących wjechało na skrzyżowanie przy nadawanym przez sygnalizator zielonym sygnale.



Reklama

Funkcjonariusze wykluczyli jednak awarię sygnalizacji świetlnej, a co za tym idzie, należało wskazać kierującego, który popełnił błąd. Pomocne w tym przypadku było nagranie z monitoringu z pobliskiego budynku, na którym zostało zarejestrowane całe zdarzenie.

Analiza zapisu wskazała, że to kierujący BMW 52-letni mężczyzna wjechał na skrzyżowanie, nie stosując się do sygnalizatora świetlnego nadającego sygnał czerwony dla jego kierunku jazdy, a sugerując się strzałką kierunkową. Na szczęście na skutek tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a jedyne szkody to te na pojazdach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolizja na skrzyżowaniuw oku kamery monitoringu

Funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne samochodów, które dalszą podróż kontynuowały na lawetach, a kierowca bmw został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych, a do jego konta zostało dopisanych 6 punktów karnych.