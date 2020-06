Kierowca BMW udawał niepełnosprawnego

Jak łatwo znaleźć miejsce do parkowania? Ten kierowca postanowił podszywać się pod osobę niepełnosprawną.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News

Krakowska straż miejska otrzymała zgłoszenie o samochodzie, który bezprawnie stoi na miejscu dla niepełnosprawnych. Przybyły na miejsce patrol stwierdził, że BMW miało za szybą kartę parkingową, ale wyglądającą podejrzanie.

Kiedy do samochodu wrócił kierowca, przyznał, że nie ma uprawnień do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych. Karta z której korzysta to kserokopia karty jego kolegi.

Straż miejsca nie podaje, jaka kara spotkała kierowcę BMW, który nie lubił szukać miejsc parkingowych. Został on przekazany policji.