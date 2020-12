Jechał za ciężki, za duży i bez zezwolenia

Kierowca tego zestawu musiał wiedzieć, że nie może wyjechać na drogi. Liczył, że nikt go nie zatrzyma?

Zdjęcie /ITD

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Gniezna na wielkopolskim odcinku drogi ekspresowej S5 zatrzymali do kontroli ciężarówkę, którą przewożono rury z Kaczyńca do Księginic. Zamiast przepisowych 40 ton zespół pojazdów ważył prawie 57 ton. Przekroczone również zostały wartości nacisku poszczególnych osi składowych.



Zestaw był też dłuższy o 3,70 m od normy wynoszącej 16,50 m. Kierujący pojazdem nie okazał w trakcie kontroli zezwolenia na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym kategorii VII, które powinien posiadać.



Ciężarówkę skierowano na parking strzeżony. Zostanie tam do czasu uzyskania przez przedsiębiorcę właściwego zezwolenia na przejazd. Przewoźnikowi grozi teraz wysoka kara finansowa. Kierowca został ukarany mandatami karnymi w kwocie 700 zł.



Zdjęcie / ITD

