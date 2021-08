Jechał 60 godzin z jedną przerwą na odpoczynek!

Z Norwegii do Turcji prawie bez przerwy jechał turecki kierowca skontrolowany w piątek (6 sierpnia) przez inspektorów ITD z Kędzieżyna-Koźla. Analiza jego czasu pracy wykazała, że po podjęciu ładunku w środkowej części Norwegii, jechał 60 godzin.

W tym czasie odpoczywał tylko 7 godzin podczas przeprawy promowej. Jak podaje Inspekcja Transportu Drogowego, w pozostałym czasie kierowca prowadził pojazd nawet 8 godzin non stop, a jazda dzienna wyniosła 18 godzin. Trochę się to nie spina czasowo z 60-godzinną podróżą i tylko jedną przerwą, ale prawdopodobnie chodzi o to, że nie były to dłuższe okresy postoju.

Jak kierowca tłumaczył inspektorom, spieszył się na bardzo ważną uroczystość rodzinną, na którą nie mógł się spóźnić. W konsekwencji kierowca został ukarany mandatem karnym, a przewoźnikowi grozi wysoka kara. Kierowca otrzymał też zakaz dalszej jazdy do czasu odebrania prawidłowego odpoczynku.

