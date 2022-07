Ile kosztują wypadki w Polsce? Za kwotę można kupić prawie 360 myśliwców F-16

Koszt wypadków w Polsce to dziś 1,5 proc. PKB

Na łączny koszt wszystkich zdarzeń drogowych składają się wypadki drogowe (35,8 mld złotych, spadek o 20 proc. w stosunku do roku 2018) oraz kolizje drogowe (3,5 mld złotych, spadek o 70% w stosunku do 2018 r.). Łączna kwota stanowi 1,5 proc. polskiego PKB. Za te pieniądze Polska mogłaby kupić prawie 360 myśliwców F-16. Dla porównania, zsumowany koszt różnego rodzaju zdarzeń na drogach w 2018 r. wyniósł 56,6 mld złotych (2,7 proc. polskiego PKB).

Spadł również koszt całorocznego utrzymania i pracy jednostek operacyjnych, zajmujących się interwencjami na drogach w przypadku kolizji oraz wypadków. W zeszłym roku wyniósł on 6,9 mld złotych, co stanowi spadek o 29 proc. w stosunku do 2018 roku (8,9 mld złotych).

Podobna różnica w perspektywie 3 lat dotyczy pogrzebów i działań patomorfologicznych. Ich łączna kwota wyniosła 29,3 mln złotych. Jest to o 26 proc. mniej względem 36,8 mln złotych w 2018 roku. Koszty hospitalizacji również były niższe niż w 2018 roku. Oszacowano je na poziomie 252,7 mln złotych (spadek o 37 proc. w stosunku do 346, 5 mln złotych odnotowanych 3 lata wcześniej).

Na poziomie 421,8 mln złotych oszacowano koszt postępowań karnych na skutek zdarzeń drogowych w 2021 roku. To spadek o ok. 3 proc. w porównaniu do roku 2018 (434,5 mln złotych). Odszkodowania osobowe, które towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły wskutek wypadków drogowych wyniosły 478 mln złotych. Jest to znacząca różnica w porównaniu do wyników z 2018 roku. Wówczas koszty wyniosły 1,79 mld złotych (3 razy więcej).

Mazowieckie z największym udziałem w kosztach zdarzeń drogowych

Łączna liczba pojazdów, jaka wzięła udział w zdarzeniach drogowych wyniosła 713 467. W porównaniu do 787 770 pojazdów trzy lata wcześniej jest to spadek o 10 proc. Koszt strat materialnych poniesionych w zdarzeniach drogowych szacowany jest na 3,3 mld złotych. To mniej aż o 73 proc. w odniesieniu do 2018 roku, kiedy to ich kwota wyniosła 12,1 mld złotych. Wypadki drogowe spowodowały 27,9 mld złotych strat gospodarczych, co stanowi spadek o 15 proc. w stosunku do 32,9 mld trzy lata wcześniej. Ponadto 8,6 proc. kosztów zdarzeń w całej Polsce (3,4 mld złotych) dotyczy zdarzeń drogowych, w których uczestnikami były osoby, mające powyżej 60 lat.

Wśród kosztów wszystkich zdarzeń drogowych na terenie naszego kraju, największy udział miało województwo mazowieckie (15 proc kosztów). Tam też kwoty związane z kolizjami drogowymi są najwyższe (16 proc. kosztów całkowitych kolizji). Drugie miejsce zajmuje województwo śląskie (12 proc.).

Najwyższe koszty związane z wypadkami drogowymi odnotowano natomiast w województwie łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a także dolnośląskim. Suma kosztów w tych 6 województwach stanowi ponad połowę (65 proc.) wyniku ogólnopolskiego. Wśród województw największy spadek kosztów wypadków drogowych odnotowano w lubuskim (o 44 proc.), a także opolskim (o 40 proc.).

W perspektywie dekady spadła liczba wypadków

Jak podaje KRBRD, w latach 2011-2021 zaszły zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Chodzi głównie o:

spadek liczby wypadków o 43 proc.

spadek liczby ofiar śmiertelnych o 46 proc

spadek liczby rannych o 46 proc.

