GDDKiA szuka chętnych na budowę MOP-ów na A1

GDDKiA zakomunikowała, że szuka dzierżawców do budowy MOP-ów na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Wyłoniona w przetargu firma będzie odpowiedzialna także za prowadzenie punktów w ramach za zapłatę czynszu.

Na początek MOP-y z podstawową funkcjonalnością

24 lutego br. na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ oraz Częstochowa Blachownia GDDKiA udostępniła kierowcom cztery MOP-y. Zostały one wyposażone w parkingi, infrastrukturę umożliwiającą odpoczynek w trasie i urządzenia sanitarne. Po rozstrzygnięciu przetargów MOP-y Wierzchowisko Wschód i Zachód zostaną rozbudowane o funkcje komercyjne.

Reklama

Oznacza to m.in. inwestycję w stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów oraz obiekty gastronomiczno-handlowe. MOP Wierzchowisko Zachód będzie mógł być wyposażony dodatkowo w obiekt noclegowy.

Kiedy użytkownicy skorzystają z udogodnień

Pierwszym wybudowanym obiektem ma być rampa umożliwiająca odśnieżanie oraz odladzanie pojazdu ciężarowego. Miejsce to powstanie do 12 miesięcy od dnia odbioru nieruchomości. Do 18 miesięcy powinna powstać kompleksowa infrastruktura do tankowania samochodów wraz z budynkiem stacji paliw wyposażonym między innymi w punkt gastronomiczny (bistro) i węzeł sanitarny dla klientów, miejsce zabaw dla dzieci oraz zadaszone miejsca piknikowe.

MOP-y Woźniki Wschód i Zachód

We wrześniu 2021 r. GDDKiA przekazało infrastrukturę i tereny dwóch innych MOP-ów na A1, Woźniki Wschód oraz Woźniki Zachód. Dzierżawcy aktualnie są w końcowej fazie projektowania nowej infrastruktury. Na wiosnę 2023 r. powinno nastąpić oddanie do użytkowania obu MOP-ów dostosowanych już do wyższych klas.

Oznacza to m.in. wyposażenie w stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów i obiekty gastronomiczno-handlowe. Na MOP Woźniki Zachód przewidziano także możliwość budowy obiektu noclegowego. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od wystąpienia takiej potrzeby.

***